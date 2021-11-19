Benzine, mazota ve LPG'ye yüklü zam

Dolardaki yükseliş akaryakıta fiyat artışı olarak yansımaya devam ediyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 8,65 liradan, motorinin litresi 8,72 liradan, oto gaz ise 7,35 liradan satılacak.