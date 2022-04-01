Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.