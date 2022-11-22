Benzine indirim geliyor

Geçtiğimiz hafta benzine gelen 77 ve 75 kuruşluk indirimlerin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,16 TL'lik bir indirim daha yapılacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, brent petrolün fiyatını tüm dünyada artırmıştı.

Üstüne bir de döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma son dönemde ise düşüş eğilimine geçti. Gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor.

1,16 TL'lik bir indirim daha

Geçtiğimiz hafta 77 kuruşluk indirimin uygulandığı benzine, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha gelmişti.

Şimdi ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Buna göre bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL'ye, Ankara'da 20,19 TL'ye, İzmir'de TL'ye 20,20 TL'ye gerileyecek.

Öte yandan motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de 24,96 TL'ye geriledi.