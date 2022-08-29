Benzine indirim geldi!
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,04 TL indirim meydana geldi.
Ekonomi 29.08.2022, 16:46
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,04 TL indirim meydana geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.17 TL'ye satılıyor.
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