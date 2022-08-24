Benzinden sonra motorine zam!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.