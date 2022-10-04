Benzin ve motorine zam yolda!

Bu gece yarısndan itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam gelmesi öngörülüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresiise ortalama 19.25 liradan satılıyor.