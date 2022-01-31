Benzin ve motorine zam yolda!

Sektöre yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; yarın gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine 45-50 kuruş zam yapılacak. Zammın temel nedeni olarak ise petrol fiyatlarındaki artış gösteriliyor.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalini güçlendirdi. Brent petroldeki fiyat artışlarından sonra, benzinin ve motorinin litre fiyatına zam yolda. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı bugün 6 haftalık yükselişin üzerine yüzde 1,1 artarak son 8 yılın zirvesine yükseldi. Petrol fiyatları Rusya ile Ukrayna geriliminin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 91 dolara ulaştı.

Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 45-50 kuruş zam yapılacak. Artışın temel nedeni ise petrol fiyatlarındaki artış.