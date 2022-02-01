Benzin ve motorine zam!
EPGİS, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine ise 32 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Ekonomi 01.02.2022, 17:00 01.02.2022, 17:20
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi.
Zammın pompaya yansıyacağı belirtildi.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 14,06 liradan 14,45 liraya, Ankara’da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir’de ise 14,16 liradan 14,55 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 14,27 liradan 14,59 liraya, Ankara’da 14,36 liradan 14,68 liraya ve İzmir’de 14,37 liradan 14,69 liraya yükselecek.
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