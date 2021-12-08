Benzin ve motorine zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 77, motorinin litre fiyatına ise 31 kuruş zam yapıldı.
Ekonomi 08.12.2021, 16:41
Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: AA
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