Benzin ve motorine büyük indirim yolda!
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorine indirim gelmesi öngörülüyor.
Ekonomi 05.08.2022, 10:35
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.
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parçalı az bulutlu
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