Benzin ve motorine bir zam daha

Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti.

Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN

Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

MOTORİN

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.

NTV