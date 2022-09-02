Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor

Bu geceden itibaren de benzine 1.50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelmesi bekleniyor...