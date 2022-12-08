Benzin ve motorinde büyük indirim
Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına gerilemesi ile akaryakıt fiyatlarına gelen büyük indirim gece yarısı pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 1 lira 88 kuruş inerken, benzinde gerçekleşen 2 lira 13 kuruşluk indirim sonrası ise fiyatlar dokuz ay önceki rakamlara döndü. İşte benzin ve motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar..
Petrol piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrol çakılırken araç sahiplerine güzel haber geldi
Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 4 daha değer kaybederek 79,91 dolar oldu.
Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de büyük indirimin kapısı aralandı.
Petroldeki düşüş sonrası benzinde 2,13 TL, motorinde ise 1,89 TL indirim gerçekleşti.
Söz konusu indirimler gece yarısı pompa fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında da dokuz ay sonra bir ilk yaşandı.
Büyük indirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.
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