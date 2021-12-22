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Beklenen indirim! Otomobil fiyatları düşüşe geçiyor

Döviz kurlarında yaşanan büyük düşüşün ardından sıfır otomobil tarafında ortaya çıkan fiyat indirimleri yüzde 40'ı buldu. Bir gün içerisinde 150 bin TL'ye varan indirimle çok sayıda marka fiyat listelerini güncellemeye başlarken gözlerin çevrildiği ikinci el tarafında beklenen indirimin oranı da belli oldu. Sektör temsilcileri çip krizi kaynaklı ortaya çıkan tedarik tarafındaki sıkıntıya da dikkat çekerek ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15'lik fiyat düşüşlerinin yaşanabileceğini kaydediyor.

Ekonomi 22.12.2021, 12:51
Beklenen indirim! Otomobil fiyatları düşüşe geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbir paketi 18 lira seviyelerine kadar çıkan doları 11 liraya kadar geriletti.

Kur korumalı TL mevduat uygulaması ile dövizlerde yaşanan sert düşüş sonrası bir çok üründe indirimin de önü açılmış oldu.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ YÜZDE 40'I BULDU

Gıdadan akaryakıt ürünlerine giyim kuşamdan elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede yaşanacak indirim furyasının otomotiv tarafındaki yansıması ise yüzde 40'a kadar çıktı.

BİR GÜNDE 150 BİN TL'LİK İNDİRİM

Sıfır otomobilde Citroen, Opel, Peugeot, Renault, BMW, Suziki, MG, Dacia'da yüzde 10-11 bandında indirimler gerçekleşirken Hyundai ise bu indirimleri i10'da yüzde 40'a kadar çıkararak kurdaki düşüş sonrası bir günde 150 bin TL'lik indirime gitti.

GÖZLER İKİNCİ ELDE

Sıfır araçtaki indirimlerin diğer markalar tarafından da güncellenen fiyatlara yansıması beklenirken gözlerin çevrildiği ikinci el otomobilde kur düşüşüne bağlı ortaya çıkan indirimin oranı da belli oldu.

FİYATLAR HIZLA GEVŞEYECEK

İkinci elde uzun süredir yaşanan yükseliş trendinin durduğuna ve piyasasının ciddi anlamda sakinleştiğine dikkat çeken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır tarafında bayiler yüzde 20'lere varan indirimler yaptı. Tabi ki bu tablo ikinci ele de olumlu yansıyacaktır. Beklentimiz fiyatların hızla gevşemesi yönünde.'' dedi.

YÜZDE 15 İNDİRİM BEKLENİYOR

Fiyatların sıfır taraftaki kadar olmasa da yüzde 10 ile 15 arasında ineceğini de sözlerine ekleyen Ertemel, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntının da devam ettiğine vurgu yaparak, ''Hangi markaya gitsen halen sıfır araç bulunurluğunda bir sıkıntı var. O yüzden bayilerde bulunan araçların alım satım işlemleri hızlı olur.'' diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bazı markaların fiyatının üzerinde bir rakamla piyasadan ikinci el araç toplayarak stokçuluk yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bununla ilgili de konuşan Ertemel, ''Memlekette gerçekten bir stokçu aranıyorsa gerçek stokçu bunlar. Bizim bir aracı alıp 15-20 gün bekletelim tarzında ne sermayemiz var ne de böyle bir çalışma modelimiz. Biz günlük alıp günlük satarız. Ama bu arkadaşlar araçları piyasadan toplayıp istedikleri zaman istedikleri fiyatla satıyorlar. Bu şekilde de fiyat belirleyici oluyorlar. O yüzden şu anki fiyat düşüşleri sonrası onlar da fiyatlarını güncelleyecektir.'' dedi.

#otomobil
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