BEDAŞ'tan vatandaşlara uyarı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim ve orta gerilim hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisi sadece ilgili dağıtım şirketinin teknik ekiplerinde bulunuyor.

Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda BEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, elektrik dağıtım şebekelerine sadece BEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğunu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır."