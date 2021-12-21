BDDK kurla ilgili manipülasyon yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
BDDK, döviz kurundaki düşüşe karşı manipülatif açıklamalarda bulunan işiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Ekonomi 21.12.2021, 01:17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.
Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.
Kaynak: AA
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