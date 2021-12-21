BDDK duyurdu: Suç duyurusunda bulunulacak

BDDK, kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı harekete geçildi.

BDDK bu kişiler hakkında gerekli incelemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

BDDK, açıklamasında "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.