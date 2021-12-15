BDDK'dan sahte hesap uyarısı
Başkan Akben, kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarının dışında BDDK logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
BDDK'den yapılan açıklamada, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığı belirtildi.
Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."
Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
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