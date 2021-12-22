BDDK'dan cep telefonları için yeni düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.
Ekonomi 22.12.2021, 13:30
BDDK'dan yeni düzenleme Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarı beş bin Türk Lirası olarak artırıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL olarak artırılmasına karar verdi.
Ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
Kaynak: Memurlar
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