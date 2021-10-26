BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."

BDDK Başkanı Akben: "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir."

BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."