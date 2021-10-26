BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama
BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."
Ekonomi 26.10.2021, 16:06
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."
BDDK Başkanı Akben: "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir."
BDDK Başkanı Akben: "Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."
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