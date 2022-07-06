Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

Bayramda ücretsiz olan otoyollar ve köprüler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Bayramda ücretli olan yollar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 8.25 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 19.00 TL

Osmangazi Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 184.50 TL

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti: 200.00 TL