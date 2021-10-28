Bayraktar TB2 SİHA'ya bir müşteri daha
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'nın bir ülkeye daha ihraç edileceği duyuruldu.
Ekonomi 28.10.2021, 01:15
Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.
Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.
Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:
"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"
Kaynak: AA
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