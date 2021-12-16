Bayide olması gereken sıfır otomobiller boş tarlada bekletiliyor

İstanbul’un Anadolu yaptığımız kısa bir araştırmada karşımıza satılmayı bekleyen binlerce sıfır araç çıktı. İlk durağımız Üsküdar oldu. Bir hafta öncesinde boş olduğu belirtilen bir tarladaki 150’ye yakın SUV ve binek araç dikkatimizi çekti.

Araçların tamam sıfır ve plakasız. Arazinin etrafı önce demir çitle çevrilmiş, sonra yeşil branda ile içerisi gözükmesin diye kapatılmış.

BU DA ÇİFTE VURGUN

Araçların kime ait olduğunu araştırıp ilgili bayi ile irtibata geçtik. Peşin para ile sıfır araç almak istediğimizi belirtik. Ancak “Yönetim kararımız var. Nakit para ile olmaz. İkinci el aracınızı getirin üstünü de nakit para ile tamamlayın” cevabını aldık.

Piyasa uzmanlarına sorduğumuzda bu yola başvuran bayilerin takas sırasında ikinci el araçlara piyasa fiyatının altında rayiç bedel koyduğunu, üstüne karına ekleyerek yeniden sattığını, böylece hem sıfır araçtan hem de ikinci el araçtan para kazandığını söyledi.

YER GÖK ARAÇ

Ardından otomobil markalarının lojistik merkezleri ile bayilerin yoğun olarak bulunduğu Tuzla’ya yöneldik. Burada ünlü bir markanın lojistik merkezi karşımıza çıktı. Merkezin yoldan gözükmeyen arka kısmına dolaştığımızda karşımıza yine 2 binden fazla sıfır ve plakasız araç çıktı. Bayilerde arayıp da bulamadığımız aynı araçların burada neden bekletildiğini merak konusu. Yine piyasa uzmanları lojistik merkezlerinde daha önceki dönemlerde bu kadar aracın bulunmadığını belirterek yine stoka işaret etti.

İstanbul’da peşin para ile sıfır araç almak istediğimizi belirtik.n Ancak “Yönetim kararımız var. Nakit para ile olmaz. İkinci el naracınızı getirin üstünü de nakit para ile tamamlayın” cevabını aldık.

GÜVENLİK BİZİ KARŞILADI

Yola devam ederken birkaç kilometre uzakta araç kalabalığı dikkatimizi çekti. Toprak ve çamurlu yolda ilerlerken gözden uzak bir noktada karşımıza etrafı demir çitlerle çevrili bir arazi çıktı. Arazinin yola bakan tarafı dışardan toprak yığınıyla kapatıldığı için araçlar gözükmüyor. Burada da yüzlerce sıfır araç olduğunu tespit ettik. Araziye 3 güvenlik görevlisi bekçilik ediyordu. Yaklaştığımızı görünce, güvenlikçiler bize yaklaşarak “Burası özel mülk, burada ne işiniz var” diyerek bizi sorguladı. Yanlış yola girdiğimizi belirterek bölgeden uzaklaştık.

Bayilerin yok dediği sıfıra araçlar böyle görüntülendi.

BU SENEYİ KAPATTIK!

Araçların kime ait olduğunu öğrendikten ilgili bayinin Maltepe’deki merkezine gittik. Satış temsilcisi iki ayrı markadan birinin hiç olmadığı, bu sene satışı kapattıklarını söyledi.

Diğer marka araç için ise “Ay sonu araç gelebilir. Almak istiyorsanız 10 bin TL kaparo verip sıraya girin. Araç geldiğinde fiyat değişikliği olması durumunda bu size yansıyacak” dedi. Bu satış merkezinin hemen yakınındaki boş bir arazide başka bir bayiye ait araçlar da gözümüzden kaçmadı. Kısa yolculuğumuz araç bulamadan sonlandı.