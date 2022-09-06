Batmanlı çiftçiler fıstık hasadına başladı

Batman'da fıstık hasadı heyecanı yaşanıyor.

Binatlı köyünde düzenlenen programda konuşan Vali Ekrem Canalp, tarımın dünyada stratejik bir sektör olarak her ülkenin gündeminde yer almayı başardığını söyledi.

Tarım ürünlerinin fiyatlarının dünyada ve Türkiye'de yükseldiğini ifade eden Canalp, "Tarım ürünleri, artık nispi olarak katma değeri düşük ürünler değil tam tersine katma değeri her geçen gün yükselen ve bu ivmeyi bir trend haline getiren ürünler haline geldi." diye konuştu.

Canalp, gıdanın hem küresel hem de ulusal anlamda herkesin gündemini meşgul etmeye başladığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise Batman'ın tarımla ön plana çıkan bir il olduğunu kaydetti.

Fıstığın ekonomik açıdan kentte tercih edilen bir ürün haline geldiğine işaret eden Aydın, "Fıstığın Batman'da 20 yıllık bir mazisi var. Her geçen gün yüzde 5 ve yüzde 10 arasında üretim alanı artıyor." dedi.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de fıstıkta iyi bir rekolte beklediklerini anlatarak, hasadın tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Vali Canalp ve programa katılanlar fıstık hasadı yaptı.