'Bankalar pandemide 940 milyar lira kredi verdi'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben bankacılık sektörünün hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumda olduğunu söyledi.

Akben "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır." dedi.