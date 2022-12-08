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Bankacılık sektörünün mevduatı artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Ekonomi 08.12.2022, 15:14
Bankacılık sektörünün mevduatı artış gösterdi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Aralık ile biten haftada 28,6 milyar lira artarak 8 trilyon 853,1 milyar liraya yükseldi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 2 Aralık ile biten haftada 28 milyar 555 milyon 55 bin lira artarak 8 trilyon 853 milyar 140 milyon 8 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,8 artışla 4 trilyon 261 milyar 34 milyon 934 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,22 azalışla 4 trilyon 222 milyar 391 milyon 50 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 237 milyar 913 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 203 milyar 866 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 2 Aralık itibarıyla 2 milyar 356 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,01 artarak 976 milyar 984 milyon 741 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,76 artışla 832 milyar 873 milyon 475 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,86 yükselişle 591 milyar 985 milyon 751 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 326 milyar 432 milyon 283 bin lirası konut, 31 milyar 433 milyon 16 bin lirası taşıt ve 619 milyar 119 milyon 442 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Aralık ile biten haftada 51 milyar 637 milyon 293 bin lira artarak 7 trilyon 5 milyon 336 milyon 863 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,50 artış kaydetti.

#Bankacılık Sektörü #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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