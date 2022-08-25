Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Ağustos haftasında 25,8 milyar lira artarak 8 trilyon 55,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Ağustos ile biten haftada 25 milyar 818 milyon 569 bin lira artarak 8 trilyon 55 milyar 734 milyon 898 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,29 artışla 3 trilyon 522 milyar 388 milyon 916 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,22 azalışla 4 trilyon 195 milyar 792 milyon 892 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 919 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 884 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 19 Ağustos itibarıyla 1 milyar 364 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,17 azalarak 886 milyar 151 milyon 962 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,17 azalışla 778 milyar 236 milyon 363 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,49 yükselişle 454 milyar 321 milyon 237 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 323 milyar 1 milyon 442 bin lirası konut, 19 milyar 854 milyon 536 bin lirası taşıt ve 543 milyar 295 milyon 984 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Ağustos ile biten haftada 25 milyar 928 milyon 188 bin lira artarak 6 trilyon 344 milyar 300 milyon 484 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,09 artış kaydetti.