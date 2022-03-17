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Bankacılık sektörü mevduatı artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Verilere göre, Sektörün mevduatı 6 trilyon 125,3 milyar lira, kredi hacmi ise 5 trilyon 166,3 milyar lira oldu.

Ekonomi 17.03.2022, 15:52
Bankacılık sektörü mevduatı artış gösterdi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 273,1 milyar lira artarak 6 trilyon 125,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Mart ile biten haftada 273 milyar 102 milyon 936 bin lira artarak 6 trilyon 125 milyar 300 milyon 570 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,14 artışla 2 trilyon 445 milyar 131 milyon 640 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 5,41 artışla 3 trilyon 457 milyar 950 milyon 147 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 731 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 105 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Mart itibarıyla 919 milyon dolarlık artış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 749 milyar 660 milyon 246 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,30 artışla 663 milyar 451 milyon 184 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,40 yükselişle 322 milyar 324 milyon 869 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 280 milyar 368 milyon 957 bin lirası konut, 8 milyar 710 milyon 175 bin lirası taşıt ve 460 milyar 581 milyon 114 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Mart ile biten haftada 135 milyar 574 milyon 266 bin lira artarak 5 trilyon 166 milyar 299 milyon 248 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,59 artış kaydetti.

#Bankacılık Sektörü #Mevduat
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