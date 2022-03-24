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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistiklerini içeren veriler yayımlandı. Rapora göre, Sektörün mevduatı 6 trilyon 154,8 milyar lira, kredi hacmi ise 5 trilyon 206 milyar lira oldu.

Ekonomi 24.03.2022, 15:11
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

 Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 29,5 milyar lira artarak 6 trilyon 154,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Mart ile biten haftada 29 milyar 543 milyon 927 bin lira artarak 6 trilyon 154 milyar 844 milyon 497 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,46 artışla 2 trilyon 480 milyar 746 milyon 907 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,37 azalışla 3 trilyon 445 milyar 251 milyon 484 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 57 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 249 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Mart itibarıyla 830 milyon dolarlık artış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,10 artarak 750 milyar 372 milyon 745 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,71 artışla 668 milyar 160 milyon 969 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,16 düşüşle 321 milyar 807 milyon 32 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 281 milyar 346 milyon 129 bin lirası konut, 8 milyar 988 milyon 656 bin lirası taşıt ve 460 milyar 37 milyon 960 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Mart ile biten haftada 39 milyar 722 milyon 451 bin lira artarak 5 trilyon 206 milyar 21 milyon 699 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,02 artış kaydetti.

#TCMB #banka istatistik
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