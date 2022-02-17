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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 760 milyon lira artış gösterdi.

Ekonomi 17.02.2022, 14:28
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Şubat itibarıyla 21 milyar 760 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 653 milyon liradan 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 831 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 478 milyar 464 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri tutarı 779 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Şubat itibarıyla 856 milyon lira artarak 778 milyar 539 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 302 milyar 271 milyon lirası konut, 12 milyar 567 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 701 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 91 milyon lira düşerek 703 milyar 783 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artarak 215 milyar 197 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 826 milyon lirası taksitli, 127 milyar 371 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 225 milyon lira azalarak 161 milyar 87 milyon liraya düştü . Söz konusu takipteki alacakların 128 milyar 177 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 442 milyon lira artarak 972 milyar 92 milyon lira oldu.

#Bankacılık Sektörü #kredi
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