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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 47 milyar 248 milyon lira artış gösterdi.

Ekonomi 16.12.2021, 15:39
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Aralık itibarıyla 47 milyar 248 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 898 milyar 818 milyon liradan 4 trilyon 946 milyar 66 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 52 milyar 479 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 434 milyar 559 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 708,3 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Aralık itibarıyla 4 milyar 67 milyon lira artarak 764 milyar 580 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 294 milyar 586 milyon lirası konut, 13 milyar 511 milyon lirası taşıt ve 456 milyar 483 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 331 milyon lira artarak 708 milyar 279 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 azalarak 198 milyar 950 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 82 milyar 537 milyon lirası taksitli, 116 milyar 413 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 21 milyon lira artarak 160 milyar 719 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 124 milyar 531 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 853 milyon lira artarak 872 milyar 829 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 91,3 milyar lira artarak 5 trilyon 580,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Aralık ile biten haftada 91 milyar 261 milyon 798 bin lira artarak 5 trilyon 580 milyar 424 milyon 882 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,56 artışla 1 trilyon 934 milyar 811 milyon 667 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,78 yükselişle 3 trilyon 442 milyar 575 milyon 398 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 258 milyar 126 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 231 milyar 646 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Aralık itibarıyla 763 milyon dolarlık artış görüldü.

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,53 artarak 725 milyar 158 milyon 435 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,58 artışla 648 milyar 10 milyon 491 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,54 düşüşle 286 milyar 625 milyon 307 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 269 milyar 257 milyon 832 bin lirası konut, 8 milyar 863 milyon 262 bin lirası taşıt ve 447 milyar 37 milyon 341 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Aralık ile biten haftada 41 milyar 674 milyon 905 bin lira artarak 4 trilyon 759 milyar 45 milyon 226 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,26 artış kaydetti.

Kaynak: AA
#Bankacılık Sektörü #kredi
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