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Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi arttı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama sektöründe yüzde 80,9, faktoring sektöründe yüzde 90,5, finansman sektöründe yüzde 52,2 oranında artış kaydedildi" dedi.

Ekonomi 23.11.2022, 15:20
Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi arttı

 Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre, banka dışı finans sektörünün işlem hacmi 357,8 milyar liraya çıktı.

FKB, faktoring, finansal Kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022’nin 3’üncü çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi 357,8 milyar liraya, aktif toplamı 307,3 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 48,2 milyar liraya, müşteri sayısı ise 5,9 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörlerimizi ayrı ayrı incelediğimizde, finansal kiralamanın alacaklarının 104,3 milyar lira seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 143,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faktoringde ise işlem hacmi 259,2 milyar liraya ulaşırken, alacakları da 83,9 milyar lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 90,6 milyar lira, öz kaynakları ise 14 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 55,5 milyar TL seviyesinde. Sektörün aktif büyüklüğü 66 milyar lira, müşteri sayısı 1,9 milyon kişi ve alacak büyüklüğü de 52,1 milyar lira.

Artık birliğimiz çatısı altında temsil edilen varlık yönetim şirketlerinin finansal performansına geldiğimizde, sektörün aktif büyüklüğünün 7,6 milyar lira, öz kaynaklarının 4,4 milyar lira, müşteri sayısının ise 4 milyon seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörlerimizin performansını genel olarak değerlendirdiğimizde; 2022'in ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem hacimlerinde; finansal kiralama sektöründe yüzde 80,9, faktoring sektöründe yüzde 90,5, finansman sektöründe yüzde 52,2 oranında artış kaydedildi."

Banka dışı finans sektörünün Cumhuriyet’in ikinci yüz yılına damgasını vuracak, sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Ballı, yoğun çalışmalarının olumlu sonuçlarının bilanço rakamlarına da yansımasından büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu şartların olduğunu söyleyen Ballı, “Türkiye’nin büyüme hedeflerine giden yolda üretim ve ihracatın öneminin ve bu yönde de reel sektörün finansmana erişiminin çok daha kritik hale geldiğini değerlendiriyoruz “ ifadelerini kullandı.

- "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla hareket ediyoruz

Ballı, finansal kurumlar olarak ticaretin akışkanlığının bozulmaması ve üretim ile tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması yönünde tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydederek, çözüm odaklı yaklaşımlarla ekonominin çarklarının dönmesine itici güç sağladıklarını ve bu sayede başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekte istihdamın korunmasına da katkı sunduklarını dile getirdi.

FKB çatısı altında temsil edilen finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak, "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Ballı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Güçlü bir sinerji ve ortak akılla, bugünden geleceğe yatırım yapıyoruz. Sektörlerimizin özellikle dijitalleşme yönünde son birkaç yılda attığı güçlü adımların, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerine kattığı değerle gururlanıyor; önümüzdeki dönemde yenilikçi girişimlerimize çok daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyoruz.

Kaliteli ve işinin ehli insan kaynağı, güncel teknoloji altyapısı ve genişleyen etki alanı ile toplam finans sistemi içindeki payımızın gelişmiş ekonomilerdeki oranlara yaklaşması yönünde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ekonomi yönetimimizce değerlendirilerek; önümüzün açılacağına yürekten inanıyoruz. Bu sayede, güçlü temeller üzerinde yükselen bankacılık sistemimizin taşıdığı yükü daha fazla paylaşarak; barındırdığımız yüksek potansiyeli reel ekonomiye daha çok aktarma şansı bulacağımızı düşünüyoruz."

Ballı, son dönemde Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin de Finansal Kurumlar Birliği’ne katılması ile birlikte üreticiden tüccara, yatırımcıdan ihracatçıya ve tüketiciye kadar çok farklı kesimlere erişerek, geniş çapta finansal çözümler sunulabildiğine işaret ederek, banka dışı finansın hızla genişleyen ekosistemi sayesinde önümüzdeki dönemde ekonominin rahatlaması ve daha da canlanması yönünde çok önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

#Finansal Kurumlar Birliği Başkanı #faktoring
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