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Bakırköy Belediyesi zabıtalarından garip teftiş

Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında Bakıröy Belediyesine bağlı zabıtaların teftiş girişimi tepki topladı.

Ekonomi 28.01.2022, 22:50
Bakırköy Belediyesi zabıtalarından garip teftiş

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen IIFF 2022, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Fuar esnasında Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'ne gelerek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkilere neden oldu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik zabıta ekibinin reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi üzerine, mobilya sektörünü, sanayicileri ve fuardaki ziyaretçileri korumak için devreye girdiklerini bildirdi.

Aldığı tepkiler üzerine zabıtaların teftiş yapmadan alandan ayrıldığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"Ne dünyada ne de Türkiye'de bir fuar alanında böyle bir uygulama ile daha önce karşılaşmadık. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulamasına şahit olmadık. Fuarımıza 15 bin yabancı misafir geldi. 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarlar yapıldığı şehri, semti kalkındırıyor. Birçok insan 'şehrime, semtime fuar gelsin' diye fuar merkezi yaparken, böyle bir uygulamaya kalkışılması gerçekten çok garip. Biz böyle bir vergilendirme olabileceğini düşünmüyoruz. Eğer varsa da ihracatçılar olarak, fuarcılar olarak yasal bir güvence bekliyoruz."

"Böyle bir uygulamaya anlam veremedik"

İDTM yetkilileri de yaptığı açıklamada Bakırköy Belediyesi'nin bu uygulamasına bir anlam veremediklerini bildirdi.

Baskın yapılıyor görünümüyle gerçekleştirilen denetimin teamüllere uygun olmadığını vurgulayan yetkililer, bugüne kadar yapılmayan uygulamanın şimdi devreye giriyor olmasının da fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide ettiğini belirtti. İDTM yetkilileri, uygulamanın yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri için kötü bir manzara oluştuğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
#bakırköy belediyesi #zabıta #mosfed #IIFF
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