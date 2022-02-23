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Bakanlıktan Türkşeker'e ilişkin iddialara açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı kuruluşu Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından şeker tedariki sürecinde bazı birliklere öncelik tanındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ekonomi 23.02.2022, 20:34 23.02.2022, 20:53
Bakanlıktan Türkşeker'e ilişkin iddialara açıklama

Bakanlık, arıcılık sektörüne yönelik faaliyetleri hakkında, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Son 19 yılda arılı kovan varlığının yüzde 110 artışla 8,7 milyona, bal üretiminin yüzde 29 artışla 96,3 bin tona ulaştığı belirtilen açıklamada, "Bu süre zarfında arıcılarımıza 792 milyon lira destek ödenmiş olup, yapılan desteklemenin yüzde 43’ü yani 345 milyon lirası son 4 yılda ödenmiştir. Sadece 2021 yılında 58 bin 359 üreticimize, 7,3 milyon adet arılı kovan için 108,8 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Koşul aranmaksızın kovan sayılarına göre arıcıya destek verilmiştir

Verilen bu desteklerle beraber arıcılık sektörünün 2021 yılında 31 milyon dolar değerinde bal ihracatı gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış sağladığı hatırlatarak, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte arıların ihtiyacı olan besleme şekerini temin amacıyla üreticilerimize Bakanlığımıza bağlı Türkşeker tarafından tedarik edilen şeker miktarı, geçtiğimiz yıl 3 bin 500 ton seviyesinde iken bu sene üç kattan fazla artışla yaklaşık olarak 10 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Herhangi bir koşul aranmaksızın kovan sayıları dikkate alınarak, arıcı birliklerine destek verilmiştir. Kovan bazlı şeker destek miktarı 1,03 kg ile en yüksek olan arıcı birliği TAB olup, diğer arıcı birliklerine verilen miktar kovan bazlı 0,09 kg ve 0,5 kg civarındadır."

Arıcılık için 18,8 milyon lira bütçe sağlandı

Açıklamada, Türkiye'de geçen yıl yaşanan orman yangını afeti sonrasında Muğla iline kovan, arıcılık malzemesi, arı besleme ürünleri alımı ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla toplam 18,8 milyon lira bütçe sağlandığı, 2021'de Muğla'da 4 bin 363 arıcıya 916 bin 376 adet kovan için 13 milyon 745 bin lira destekleme ödemesi yapıldığı, toplamda 10 farklı kalemde 108,5 milyon lira hayvancılık desteği ödendiği bildirildi.

Kovanları zarar görenlere arılı kovan başına 30 lira ödeme yapılacak

Yangın afetinden zarar gören yerleşik ve göçer arıcılar için, yangın sonrasında konaklama noktaları ve kapasitesi konusunda da çalışmalar yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Aydın ilimiz Davutlar, Kuşadası, Söke ve Muğla ilimizin Bodrum ilçesinde, Yeni Basralı orman alanları konaklamaya açılmıştır. Ayrıca çam balı üretimi yapan arıcıların kovan zararları karşılanmış, zarar gören arıcılara 255 ton arı yemi dağıtılmıştır. Kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 lira, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 lira/kg ödeme yapılacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

Bakanlık 'arı' gibi çalışmakta, iddialar gerçeği yansıtmıyor

Afetten etkilenen illere daha fazla destek verildiği, Muğla, Adana, Antalya ve Mersin'in en fazla beslenme şekeri alan iller olduğu, yaklaşık 624 tonluk şeker tedariki ile ilk sırayı Muğla'nın aldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Diğer illerimizde de Arıcı Birliklerimize, üye sayıları ve kovan miktarları gibi kriterler üzerinden şeker temin edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı kuruluşumuz olan Türkşeker tarafından birliklere şeker tedariki sürecinde bazılarına öncelik tanındığına dair çeşitli iddialar gündeme getirilmiş olup, bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sektöre verdiğimiz desteklerin kısa özetinde belirttiğimiz üzere kamuoyuna yansıtılan iddialar gerçek dışıdır. Bakanlığımız, tüm faaliyetlerde olduğu gibi arıcılık alanında da sorumluluğunu titizlikle yerine getirmekte hem üretimdeki verim ve kalitenin hem de üreticilerimizin refah düzeyinin artırılmasında ‘arı gibi’ çalışmaktadır."

#Tarım ve Orman Bakanlığı
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