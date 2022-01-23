Bakanlıktan maaş katsayılarına dair yeni genelge
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte yeni genelgeyi yayımladı.
Ekonomi 23.01.2022, 10:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı. Memurlara verilecek yüzde 2,5 ek zam ile birlikte Bakanlık yeni Genelgeyi yayımladı.
Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak belirlendi.
İşte yayımlanan yeni Genelge
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