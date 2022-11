Bakanlık tüm metroları 2023'te bitirmiş olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakanlığın son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptığını, bunun yaklaşık 37,5 milyar dolarlık kısmını Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, bu projelerin yapımındaki iş birlikleri konusunda bazı milletvekillerinin eleştirilerinin kabul edilemez ve insafsızca olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki altyapı ihtiyacının giderilmesi için bütçenin yeterli olmadığını bu nedenle kısa sürede söz konusu finansmanın sağlanması amacıyla projeleri KÖİ modeliyle hayata geçirdiklerini anlattı. Bu projelerin Türkiye'nin planlama ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu'na ilk başta karşıydınız, 'yapılmasın' diyordunuz. Şimdi millet kullanmaya başlayınca 'biz yatırıma karşı değiliz, maliyetli yaptınız' diyorsunuz. Ben de bütün bürokrat arkadaşlarım da devletin 1 kuruşunu bir kişiye haksız olarak ödemeyiz, ödeyemeyiz. Biz Anadolu çocuklarıyız, siz bu iftirayı bize atamazsınız, biz sorumluluk sahibiyiz. Ben 700 bin çalışma arkadaşımızın sözcüsüyüm. Ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim... Bu nereden çıkmış, böyle bir dünya var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kim yapabilir bunu? Oradaki yatırım maliyeti bellidir. O yatırım maliyetinin işletme süresi boyunca devam eden finansal bir modeldir. Adıyaman Havalimanı'nın da yıllık 6 milyon dolarlık işletme maliyeti vardır. O işletme maliyetinin karşılığını biz ödüyoruz. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8 milyar dolarlık yapım bedeli var, bunun devletin kasasından bu kadar kısa zamanda çıkması mümkün değil. Burayı devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapmak için ilana çıktım, 'bu projeyi yapabilecek olanlar gelsin buna teklif versin' dedim. Yap-İşlet-Devret projelerinin tamamı kamuya açık projelerdir. Sadece burada bu projeleri yapma kabiliyeti olan firmalar buraya teklif verebilirler."

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda işletme maliyetinin şu an 250 milyon dolar olduğunu, bunun için devletin bütçesinden para çıkmadığını söyledi. Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2027'de devletin olacağını hatırlattı.

Bundan 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç olduğunu, şu an 26 milyon aracın olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu yatırımları yapmasaydık bu hareketliliği sağlayabilir miydik, sıkışıp kalırdık. 250 milyar dolara çıkan dış ticareti nasıl sağlayacaktık? Yaptığımız kaliteli, güvenli, konforlu yollar sayesinde yatırım, üretim arttı, Anadolu'nun her köşesinde sanayi gelişti." diye konuştu.

"Bıraktığımız gibi duruyor"

Bakanlığın bütçesinden İstanbul'da yapılan metroların bugünkü maliyetinin 70 milyar lira olduğunu bildiren Karaismailoğlu, "Bunu söylediğimde neden rahatsız oluyorsunuz? Rahatsız olacağınıza teşekkür edin, 'İstanbul'a nefes aldırdınız' deyin. Keşke İstanbul Büyükşehir Başkanı da sorumluluklarını üstüne alsa, kendi vazifesi olan işleri yapsa da İstanbul biraz daha nefes alsa." şeklinde konuştu.

Belediye seçimlerinden bu yana 4 yıl geçtiğini, metroların bırakıldığı gibi kaldığına dikkati çeken Karaismaioğlu, şöyle devam etti:

"Ne yapalım şimdi, hastanenin yolunu yapmayan bir belediye başkanı... 'Biz de yolunu yapmayalım hastaneye vatandaşlar ulaşmasın...' Böyle bir şey olabilir mi? Belediye metroyu da yapmıyor. Büyük ve modern bir hastanede metronun olması gerektiğini düşünmüş, planlamıştık. Beyefendiye sorduk 'Yok efendim ben yapmayacağım' dedi. Ama biz devraldık ve 26 ayda metroyu bitirdik. Bu metronun paralelinde Kirazlı-Halkalı Metro Hattı var, aynı büyüklükte, paralelinde, yüzde 5'te şu an, bıraktığımız gibi duruyor. Biz devraldığımız metroyu bitiriyoruz, İstanbul halkına kazandırıyoruz. Keşke onlar da yapsalar biz de gurur duysak, teşekkür etsek onlara. Şu an İstanbul'da 270 kilometre metro var, bu metroların tamamı AK Parti'li belediyeler zamanında yapılmış ve işletmeye açılmıştır. Şu an belediyenin yapması gereken 100 kilometre metro hattını bir an önce bitirerek İstanbullulara kazandırması gerekir. Pendik-Tuzla, Kirazlı-Halkalı hattı tasfiye edildi. Siz 4 yılda bir şey yapmayıp bu haliyle bırakırsanız... Orada da tasfiyeden faydalandılar. Marmaray-Sabiha Gökçen bağlantısı ihalesini yaptınız '21b'yi (Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin b bendi) kullandılar. Neden bu maddeyi kullandınız? Aynı gerekçe burada da var. 'Yandaşlar' diyorsunuz... Bu KÖİ projelerinin içinde 30'dan fazla müteahhit var. Bunların içerisinde her partiden müteahhitler var. Muhalefet partisi il başkanı olan müteahhitler var."

Karaismailoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesinin de Aydın Şehir Hastanesinin yolunu yapmadığını belirterek, bunu bakanlığın devraldığını, yolu yaparak açacaklarını söyledi.

"İstanbul Havalimanı da Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor"

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanının kapanmasına yönelik eleştiriler üzerine de şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanının üzerinde 2 saat döndüğünüz günleri ne kolay unuttunuz? Diyorsunuz ki üçüncü pist yapılır. Üçüncü pist nasıldı biliyor musunuz? Basın Ekspres Yolu'ndan bir hançer gibi Yenibosna'nın içinden pist planlamışlar, binlerce insanı yerinden edecek. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 75 milyon metrekarelik ne ağacın ne yeşilin olduğu bir alanda, 10 milyar avroluk bir yatırım yaptırıyorsunuz ve işletme süresi içerisinde de 26 milyar avro gelir sağlıyorsunuz. Bundan daha karlı bir iş var mı dünyada? Bugün İstanbul Havalimanında yıllık 230 bin yolcu, içerisinde çalışan 200 bin istihdam, 500 bin kişilik bir şehir oluşturuldu. Bunlar bu ülkenin değeridir. İstanbul'un 100 yıllık kapasitesini bugünden sağladık. İstanbul Havalimanı da büyüyor, Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor, ikinci pisti Nisan 2023'te bitiyor. Siz gelirsiniz siz yönetirsiniz bunları, iftira atmanıza gerek yok."

"Yapımı devam eden bütün metroları 2023 yılı içerisinde bitirip İstanbulluların hizmetine alacağız"

Bakan Karaismailoğlu, yüzde 65 demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek, 4 bin 500 kilometre demir yolu ağı inşaatının devam ettiğini söyledi.

Konya-Karaman hızlı tren hattında şu anda yük ve yolcunun aynı anda taşınabildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, nisan ayında Sivas hattını açacaklarını, daha sonra Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Aksaray'ı da demir yoluna bağlayacaklarını belirterek, "Şu anda yapımı devam eden Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e vardıktan sonra Urfa ve Adıyaman'a da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 300 metre mesafede olmasına yönelik gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi:

"Metro istasyonu ile havalimanı arasına Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan hızlı tren istasyonu gelecektir. Bu 300 metrelik mesafe, içerisindeki yürüyen bantlarla en fazla 1,5 dakikada geçilecektir. Şu anda sinyal testleri bitiyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kısmını da önümüzdeki günlerde açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ise hedefimiz yıl bitmeden hizmete açmak. Diğer yapımı devam eden bütün metroları da 2023 içerisinde bitirip İstanbulluların hizmetine alacağız."

"Aksaray-Ortaköy Yolu projesinde işler yoluna girdi"

Karaismailoğlu, sadece 2022 itibarıyla Antalya genelinde 21 bin 500 metrelik tünel yapıldığını ve şu anda yapımı devam eden 40 kilometrelik tünel olduğunu belirtti.

Aynı şekilde Phaselis Tüneli sayesinde yolun 2 kilometre kısaldığını aktaran Karaismailoğlu, Taşağıl-Derebucak yolunda 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nin de bütün imalatlarının bittiğini ve burayı da en kısa zamanda Antalyalıların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de yıl bitmeden hizmete açacaklarını belirterek, "Hangi bölgeye hangi proje ihtiyaçsa, maliyetine bakılmadan, gerekli mühendislik çözümleri yapılarak direkt yerinde uygulanıyor. Projede tam 56 bin ton çelik kullanıyoruz. Bu 2 Eyfel Kulesi demektir. Bitlislilerin ihtiyacıysa, bu yapılacaktır. Aynı diğer projelerimizde olduğu gibi." diye konuştu.

Aksaray-Ortaköy Yolu projesinde ise gecikmelerin ihaledeki iptallerden kaynaklandığını bildiren Karaismailoğlu, şu an işlerin yoluna girdiğini ve devam ettiğini söyledi.

"Adıyaman'da önümüzdeki ay Hastane Kavşağı'nı açacağız"

Karaismailoğlu, Şırnak'ın kara yollarından yeterli pay almadığına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sadece 25 kilometre bölünmüş yol olan Adıyaman'da şu anda 169 kilometre bölünmüş yol olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kaç katı olduğunu siz söyleyin. Şırnak'ta 2002 yılında sadece 20 kilometre bölünmüş yol vardı, şu an 263 kilometre bölünmüş yol var. Tabii ki yapılacaklar bitmiyor. Hepsi bir anda mı oluyor? Gökten inmiyor bunlar. Hepsi bir planlama çerçevesinde… Türkiye, 2005 yılındaki en değerli projesini Adıyaman'a yaptı. Bunları görmek lazım. İnşallah yakın zamanda gidip Kahta-Siverek arasındaki yolu da bitireceğiz. Adıyaman'da önümüzdeki ay gidip Hastane Kavşağı'nı da açacağız. Hastane Kavşağı ile Çelikhan Yolu'nun 2 kilometresini yapmış olacağız. Sonra devam edeceğiz. Bunlar bir anda olmuyor. Tabii ki planlı şekilde gidiyor. 2053 yılına kadar planladık, hepsi arka arkaya geliyor. Şu an Adıyaman'da devam eden 10 proje var. Hepsini gün gün takip ediyoruz. Merak etmeyin onlar bizim görevimiz, onları yapacağız."

"Türkiye emin ellerde"

Dünyada krizler konuşulurken Türkiye'nin her gün yeni bir yatırımı hizmete aldığını vurgulayan Karaismailoğlu, bunun sadece Türkiye'ye mahsus bir iş olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yusufeli'ne gideceklerini belirterek, "2002 yılında Türkiye'de sadece 50 kilometre tünel vardı. Biz Yusufeli'nde sadece 56 kilometre tünel yapıyoruz. Bunun yanında 3 bin 500 metre uzunluğunda dünyanın sayılı viyadüklerini yapıp bitiriyoruz. Yarın itibarıyla Türkiye genelinde tam 720 kilometreye ulaşmış bir tünel ağı olacak. Peşinden Ağrı Tutak Yolu'nu ve Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açacağız." diye konuştu.

Devletin bir kuruşunu bile düşünerek harcadıklarının altını çizen Karaismailoğlu, bütün vatandaşların müsterih olmasını istedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin emin ellerde olduğunu vurgulayarak, planlı şekilde faydalı işler yaptıklarını ifade etti.

Yaptıkları 28 bin 700 kilometre yol sayesinde sadece akaryakıttan 1 milyar litre, zamandan ise 7 milyar saat tasarruf sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını ve 13 bin 500 vatandaşın hayatını kurtardıklarını söyledi. Karaismailoğlu, yaptıkları her işin arkasında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Planlı büyümeye devam edeceğiz. Eleştirilere tabii ihtiyacımız var ama bu eleştiriler bizi vatanımıza milletimize hizmet noktasında teşvik edecek eleştiriler olacak. Bunlar uzun soluklu düşünülen ve maliyetleri tasarlanan projelerdir.

Son 20 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'de müthiş bir mühendislik ve yüklenici tecrübesi gelişti. Bu yükleniciler şimdi dünyanın her tarafında iş yapmaya başladı. Bugüne kadar ülkemize ne yaptık, neler kazandırdık, bundan sonra neler yapacağız, sonucunda da neler kazanacağımız ortadadır. Bütçemizin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum."

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.