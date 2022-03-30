Bakanlık'tan '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı'ndan "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir."