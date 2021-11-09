Bakanlık hayata geçirdi! Artık tek seferde sorgulanabilecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkenin vergi gelirlerinin dörtte birinin tahsil edildiği gümrüklerde, en üst seviyede hizmet sunabilmek için dijitalleşme yoluyla bir yandan gümrük işlemleri basitleştirilirken diğer yandan bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılıyor.

TEK SEFERDE YA DA TOPLU OLARAK SORGULANABİLECEK

Bu kapsamda hizmete sunulan Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile vatandaşlar ve firmaların gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarının, gümrük idarelerine başvurmaya gerek kalmadan elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulanması imkanı sağlandı.

Sistemle bürokratik süreç ortadan kaldırılırken, bilgiye erişim kolaylaştırılmış oldu.

VERGİ VE CEZA BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sisteme, bakanlığın web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar" adresindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" bağlantısı yardımıyla Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak, ya da e-Devlet şifresiyle erişilebiliyor.



Söz konusu sistemle gümrük beyannameleri ile ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ancak sorgulama anında ödenmemiş gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin, vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanıyor.