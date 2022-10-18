Bakanlık harekete geçti! E-Ticaret'te haksız rekabete denetim

Uluslararası firmalar Rekabet Kanunu kapsamına alınıyor. Kuralları ihlal edene gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.

Hükümet, giderek artan e-Ticaret konusunda yeni bir adım daha atıyor. Ticaret Bakanlığı 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler içeren taslak kanun teklifini sektörün görüşüne sundu. Teklif kapsamında, dijital pazarlardaki rekabeti tesis edici ve koruyucu yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Taslak, önemli pazar gücüne sahip teşebbüslerin pazar güçlerini kötüye kullanmalarını önlemeyi, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını ve temel platform hizmetlerinde adil ve yarışılabilir piyasa yapısının tesis edilmesini ve korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda e-Ticaret'te önemli pazar gücüne sahip Trendyol, Hepsiburada gibi tekel olan uluslararası firmalar, Rekabet Kanunu kapsamına alınıyor.

Kaynak: Türkiye