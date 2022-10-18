banner38

Bakanlık harekete geçti! E-Ticaret'te haksız rekabete denetim

Ticaret Bakanlığı 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili değişiklik yapmak isteyerek dijital pazarlardaki rekabeti tesis edici ve koruyucu yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.

Ekonomi 18.10.2022, 09:41
Bakanlık harekete geçti! E-Ticaret'te haksız rekabete denetim

Uluslararası firmalar Rekabet Kanunu kapsamına alınıyor. Kuralları ihlal edene gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.

Hükümet, giderek artan e-Ticaret konusunda yeni bir adım daha atıyor. Ticaret Bakanlığı 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler içeren taslak kanun teklifini sektörün görüşüne sundu. Teklif kapsamında, dijital pazarlardaki rekabeti tesis edici ve koruyucu yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Taslak, önemli pazar gücüne sahip teşebbüslerin pazar güçlerini kötüye kullanmalarını önlemeyi, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını ve temel platform hizmetlerinde adil ve yarışılabilir piyasa yapısının tesis edilmesini ve korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda e-Ticaret'te önemli pazar gücüne sahip Trendyol, Hepsiburada gibi tekel olan uluslararası firmalar, Rekabet Kanunu kapsamına alınıyor.

Kaynak: Türkiye 

#Ticaret Bakanlığı #eticaret
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23