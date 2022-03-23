Bakanlık duyurdu! İlk ödemeler yapılmaya başlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kur korumalı mevduat hesabı ödemeleri bugün başladı.
Ekonomi 23.03.2022, 15:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabı uygulamasında ilk ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Açıklamada hesap sahiplerinin yüzde 97'sinin gerçek kişi olduğu belirtildi.
Kur korumalı mevduat başladığından bu yana döviz mevzuatının toplam içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Bakanlık açıklamasında, kur korumalı mevduat sisteminin Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda oynaklığın sınırlı kalmasını sağladığı kaydedildi.
Bakanlığın yazısı:
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