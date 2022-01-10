banner38

Bakanlık açıkladı: 'Kur korumalı TL mevduat hesabı 107 milyarı aştı'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz" dedi.

Ekonomi 10.01.2022, 14:55
Bakanlık açıkladı: 'Kur korumalı TL mevduat hesabı 107 milyarı aştı'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bağcılar'daki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Mahmut Gürcan, 2003-2020 döneminde küresel ekonominin ortalama yüzde 3,4 büyürken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyüme başarısı kaydettiğini söyledi.

Gürcan, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İstihdamda salgının etkisi ile yaşanan kayıpların atılan adımlarla telafi edildiğini vurgulayan Gürcan, işsizlik oranının daha da gerilemesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, salgın döneminde atılan adımlarla 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini, bunun da enflasyona katkı sağladığını kaydetti.

- Kurulan şirket sayısı arttı

Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.

2021 yılında kurulan şirket sayısının arttığını, kapanan şirket sayısının ise sınırlı düzeyde artış gösterdiğini aktaran Gürcan, "Bu konuda muhalefet birçok şirketin battığını iddia ediyor olsa da burada tablo çok net. 2020 yılında 102 bin civarında şirket kurulmuş, 15 bin 900 civarında şirket kapatılmış. Bu, 2021'in ocak-kasım ayına baktığımızda açılan şirket sayısı yüzde 7,6 artmıştır. Yani 99 bin 900 yeni şirket açılmış, 13 bin 400 civarında şirket kapanmıştır." şeklinde konuştu.

Körfez sermayesi başta olmak üzere, çeşitli yatırım ve finans iş birlikleri yaptıklarını anlatan Gürcan, son dönemde sadece 2 ülke ile yapılan yatırım anlaşmasının 30 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu kaydetti.

Gürcan, Kanal İstanbul projesi ile boğaz trafiğinin rahatlayacağını ve gemi geçişlerinin hızlanacağını belirterek, 15 milyar dolara mal olacak yatırımla 500 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 28 milyar dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Talep artışları, arz kısıtları ve iklimsel etkiler nedeniyle enerji fiyatlarının tüm dünyada fahiş oranlarda arttığını aktaran Gürcan, "S&P Enerji Fiyat Endeksi yılbaşına göre yüzde 70,7 artmıştır. Benzer şekilde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 65 artışla 84 dolar seviyesine yükselmiştir. Avrupa'da yılbaşına göre doğal gaz fiyatları 5 kat, kömür fiyatları da 3 kat artmıştır. Ülkemiz de bu gelişmelerden daha kısıtlı da olsa etkilendi." dedi.

- Kur korumalı TL mevduat hesabı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi.

Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini belirten Gürcan, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini vurguladı.

Döviz getirisine Türk lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, bu kapsamda atılan adımları anlattı. Kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının da dahil olduğunu belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Uygulamanın henüz başında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.

#mahmut gürcer #Kur koruma
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11