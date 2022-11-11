Bakanlık 18 ilde 59 sahayı güneş enerjisine dayalı YEKA ilan etti
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 18 ilde 59 saha, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.
Ekonomi 11.11.2022, 09:35
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.
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