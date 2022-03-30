Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını ifade etti.

Aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Yanık, Türkiye genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini hatırlattı.

Bakan Yanık, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardık." bilgisini verdi.

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Yanık, "Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının üçte birinden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor." açıklamasını yaptı.