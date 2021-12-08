Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamasında aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında aralık ayı içerisinde 640 milyon lira yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirterek ödeme dönemi içerisinde 495 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını vurguladı. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar lirayı aşan bir ödeme yapacaklarını aktaran Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Talep üzerine aylıklar hanelere de teslim edilebilecek
Bakan Yanık, ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatarak talep edilmesi halinde aylıkların hanelere de teslim edilebileceğini belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
"Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştiriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımıyla bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız."
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