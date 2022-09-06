Bakan Yanık duyurdu! Destek başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyar lira bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mart ve nisanı kapsayan birinci döneme ilişkin ödemelerin yapıldığını belirten Yanık, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon lira destek verdiklerini hatırlattı.

Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

- Kiracılar da destekten yararlanabilecek

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." bilgisini verdi.

- Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını bildiren Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.