Bakan Yanık duyurdu: 2,1 milyar TL hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyerek Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi ile yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.
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|8
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
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|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
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|12
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|8
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|8
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|7
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|7
|9
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|8
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|8
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|7
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|8
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|19
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|7
|16
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|7
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|5. Valencia
|8
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|13
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|13
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|8
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