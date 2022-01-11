Bakan Yanık, doğalgaz desteğinin detaylarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz desteğinin detaylarını açıkladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "Bakan Yanık doğalgaz desteğinde şubat ayı içerisinde başvuruların alınacağını, mart ayında ise ödemelerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık doğalgaz desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden online alınacağını bildirdi ve söz konusu desteklerin bölgesel olarak değişecek, kış mevsiminin uzun geçeceği yer ile sert geçecek olan yerlerde desteğin daha fazla olacağını bildirdi