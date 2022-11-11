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Bakan Yanık açıkladı! Ödemeler bu hafta başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kış dönemi öncesi sosyal yardım faydalanıcısı hanelere, yaklaşık 7 milyar lira nakdi destekte bulunacağız. Bu yıl hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi ödemeleri bu hafta itibarıyla başlayacak" dedi.

Ekonomi 11.11.2022, 12:50
Bakan Yanık açıkladı! Ödemeler bu hafta başlıyor

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, öncelikle ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamı genişletilen sosyal yardımlar ile dezavantajlı vatandaşlara kamu kaynaklarının aktarıldığını belirtti.

Güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Bakan Yanık, kış dönemi öncesi sosyal yardım faydalanıcısı hanelere, çeşitli başlıklar altında yaklaşık 7 milyar lira nakdi destekte bulunacakları bilgisini verdi.

Uygulama kapsamında, Türkiye'deki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına düzenli bir şekilde kaynak aktarıldığını belirten Yanık, kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktarılan periyodik payın iki kat artarak 450 milyon liraya çıkarıldığını vurguladı.

- Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başladı

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyuran Bakan Yanık, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz eylül ayında bütçesini 40 milyar liraya çıkardığımız desteğimizde, ödemeleri bu ay artırarak yapıyoruz. Hak sahibi hanelerimize 850 lira ile 1250 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Uygulama kapsamında, bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerinin yapıldığı bilgisini veren Yanık, şöyle devam etti:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon lira ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3,2 milyar lirayı hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk."

- Doğal gaz tüketim desteği

Yanık, 2019'dan beri devam eden elektrik tüketim desteğinde, yeni bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, hanelere 130 lira ve 260 lira arasında destek sunacaklarını, bu kapsamda, 666 milyon lira tutarındaki elektrik tüketim desteğinin ilerleyen günlerde vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.

Bu yıl hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağına işaret eden Yanık, şu bilgileri verdi:

"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."

Yanık, doğal gaz tüketim desteğinde eylül ayında başlayan başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirtti.

- Yaşlı ve engelli aylıkları ödemesi yapıldı

Açıklamasında, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin de sürdüğünü bildiren Yanık, kasım ayında 2,1 milyar liranın yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşların hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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