Bakan Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 450 milyon TL ek kaynak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada ihtiyaç sahiplerine yönelik toplam 450 milyon lira ek kaynak ayrıldığını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında ihtiyaç sahiplerini kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağının altını çizen Yanık, "Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldı. Bu kaynak, ocak ve şubat aylarına ilişkin. Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'yi şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız." ifadelerine yer verdi.
Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşları yalnız bırakmamak için kaynakları kullandıklarını belirten Bakan Yanık, "Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık." bilgisini paylaştı.
Bakan Yanık, Bakanlığın sunmuş olduğu desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, SYDV'lere her ay düzenli olarak kaynak aktarıldığını ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapıldığını bildirdi.
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|21
|32
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|21
|28
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|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
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|26
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|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
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|22
|17. Bursaspor
|20
|20
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|21
|19
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|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|22
|30
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|26
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|26
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|22
|25
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|24
|14. Brentford
|23
|23
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|21
|22
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|20
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|17. Norwich City
|22
|16
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|21
|15
|19. Watford
|20
|14
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|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
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|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
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|36
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|35
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