Bakan Yanık açıkladı: 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödendi

Türkiye Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca düzenli olarak destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Yanık, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını dile getirdi.

Hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını söyledi.

"Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek"

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca sürekli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık,

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek"

sözlerini kullandı.

Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerini küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını vurguladı:

"Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."